الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في أكثر من 5 أعوام مقابل الدولار

سجل الجنيه المصري اليوم الاثنين أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، ليقترب من حاجز 19 جنيهاً للدولار.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش، بانخفاض عن مستوى 18.76 الذي سجله أمس الأحد.

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هذا هو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير 2017 عندما سجلت 18.91 جنيه للدولار.