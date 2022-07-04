اليوم.. "تداول السعودية" تطلق العقود المستقبلية للأسهم المفردة 

تطلق "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، العقود المستقبلية للأسهم المفردة، التي ستتم مقاصتها من قبل شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة".

وتعتبر العقود المستقبلية للأسهم المفردة ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات المالية السعودية، بعد إطلاق العقود المستقبلية للمؤشرات، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتطوير سوق مالية متقدمة في السعودية.

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وستمكّن العقود المستقبلية للأسهم المفردة المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، فضلا عن تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.

وتم اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.

والشريحة الأولى التي سيتم إطلاقها من العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستكون بناءً على الشركات المدرجة التالية: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، اس تي سي، كيان السعودية ، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن.

ومع طرح العقود المستقبلية للأسهم المفردة، ستعمل تداول السعودية على التوسع في سوق المشتقات المالية، لتغطي المزيد من المنتجات.

وكان المدير التنفيذي لتداول السعودية، محمد الرميح، قال في وقت سابق خلال مقابلة مع "العربية"، إنه ابتداء من الإثنين الموافق 4 يوليو 2022 سيبدأ التداول على عقود الأسهم المفردة في سوق السعودية، والتي تم إطلاقها لعدد 10 شركات.

وأضاف الرميح أن التداول على عقود الأسهم المفردة سيكون قبل افتتاح السوق بنصف ساعة، والإغلاق سيكون بعد إغلاق السوق بنصف ساعة، وهذه طبيعية العقود المستقبلية لإعطاء توجه لحركة السهم.

وأوضح أن إطلاق المرحلة الثانية يستهدف تعميق السوق وتأكيد الالتزام بتوفير أدوات جديدة للمستثمرين بهدف إدارة مخاطرهم بكفاءة.

وبين أن "كل شركة سيكون لها 4 عقود وهي تمثل الشهر الحالي والشهر القادم والربع القادم والربع الحالي".