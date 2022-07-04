سوق دبي
ترقب إدراج أسهم مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي.. غداً
تقييم تيكوم يصل إلى 13.4 مليار درهم بعد نجاح الاكتتاب
تستقبل سوق دبي المالي، غدا الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم مجموعة تيكوم ليصبح الإدراج الثاني خلال العام الحالي بعد ديوا.
وحددت تيكوم سعر الاكتتاب لأسهمها عند الحد الأعلى البالغ 2.67 درهم للسهم, وبذلك يصل تقييمها إلى 13.4 مليار درهم.
مادة اعلانية
وكانت تيكوم قد طرحت حصة 12.5% من رأسمالها للاكتتاب العام.
واستقطب الطرح طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 35.4 مليار درهم.
وقد تمت تغطية الأسهم المطروحة من المؤسسات بأكثر من 21 مرة، بينما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بواقع 40 مرة تقريباً.
اقرأ أيضاً
-
"ميتا" تواجه أوقاتاً صعبة.. تلميح من زوكربيرغ بدفع موظفين للاستقالةالشركة تستعد لتراجع كبير في الأداء المالي قصص اقتصادية
-
"سنك" تبيع حصة 2.5% في "الوطنية للتأمين" لشركة "إبراهيم الجفالي" بـ16.5 مليون ريالشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه ترفع حصتها في "الوطنية للتأمين" إلى 11.12%" شركات
-
أكبر قرصنة محتملة في تاريخ الصين.. بيانات مليار شخص للبيع بـ10 بيتكوينقاعدة بيانات شرطة شنغهاي للبيع فيما يمكن أن يكون أكبر خرق للبيانات في الصين على الإطلاق قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية