ترقب إدراج أسهم مجموعة تيكوم في سوق دبي المالي.. غداً

تستقبل سوق دبي المالي، غدا الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم مجموعة تيكوم ليصبح الإدراج الثاني خلال العام الحالي بعد ديوا.

وحددت تيكوم سعر الاكتتاب لأسهمها عند الحد الأعلى البالغ 2.67 درهم للسهم, وبذلك يصل تقييمها إلى 13.4 مليار درهم.

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وكانت تيكوم قد طرحت حصة 12.5% من رأسمالها للاكتتاب العام.

واستقطب الطرح طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 35.4 مليار درهم.

وقد تمت تغطية الأسهم المطروحة من المؤسسات بأكثر من 21 مرة، بينما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بواقع 40 مرة تقريباً.