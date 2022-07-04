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قطاع الطاقة يعطي دفعة للأسهم الأوروبية ومخاوف الركود تقيد المكاسب

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

قطاع الطاقة يعطي دفعة للأسهم الأوروبية ومخاوف الركود تقيد المكاسب

أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تسجيل قطاع النفط والغاز أفضل جلسة له في شهرين، لكن معنويات قاتمة للمستثمرين في منطقة اليورو قيدت المكاسب قبيل خطة للبنك المركزي الأوروبي لبدء رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.5% بعد هبوطه الأسبوع الماضي بفعل مخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عالمي محتمل. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة في جلسة اليوم مع إغلاق الأسواق الأميركية في عطلة.

وقفزت أسهم عملاقي النفط البريطانيين بي بي وشل وعملاق الطاقة الفرنسي توتال إنريجز في نطاق بين 4.4% و4.6%، وجاءت في مقدمة الداعمين للمؤشر ستوكس 600 مع صعود أسعار الخام، وفق رويترز.

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وقفزت أسهم قطاع الطاقة الأوروبي 4.0%، وأغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني في بورصة لندن مرتفعا 0.9%.

وجاءت أسهم العقارات والتعدين بين القطاعات الأخرى الأفضل أداء.

ومما قيد المكاسب تراجع أسهم العقارات والسيارات والتكنولوجيا. وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.3% متأثرا بخسائر أسهم قطاعي السيارات والتكنولوجيا.

ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياسة الفائدة والذي سينشر يوم الخميس.

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