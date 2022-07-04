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"أجيليتي": هذا هو سبب التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة

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"أجيليتي": هذا هو سبب التداول غير الاعتيادي على أسهم الشركة

الوسيط المالي باع 10 ملايين سهم بالخطأ

دبي - العربية.نت

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أوضحت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، أن سبب التداول غير الاعتيادي، الذي حصل على أسهمها أمس الأحد (3 يوليو)، تم بسبب خطأ من الوسيط المالي المسجل لدى البورصة وأحد الوسطاء الذين تقوم بالتداول من خلالهم.

وأضافت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، أن الوسيط المالي عرض 10 ملايين سهم من أسهم الخزينة للبيع بالخطأ، مبينة أن الخطأ نتج بحسب الإفادة الأولية للوسيط بسبب استخدامه لنظام آلي جديد للتداول، مما تسبب في عرض الكمية بالخطأ وبالتالي تداول كمية غير اعتيادية على السهم.

ولفتت "أجيليتي"، إلى أن عدد أسهم الخزينة لديها انخفض بـ10 ملايين سهم، مؤكدة أنه جار العمل مع الوسيط لبحث أفضل السبل لتصحيح الخطأ.

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