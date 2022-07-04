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"إكسبيدشن" تتقدم بعرض شراء إجباري لـ 90% من "دومتي"

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دومتي
شعار "دومتي"
البورصة المصرية

"إكسبيدشن" تتقدم بعرض شراء إجباري لـ 90% من "دومتي"

بسعر نقدي 5 جنيهات للسهم

دبي - العربية.نت

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قدمت شركة Expedition Investments عرض شراء إجباري لـ 90% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، بسعر نقدي يبلغ 5 جنيهات للسهم.

وبحسب مصادر مطلعة، ستبقى حصة الـ 10% المتبقية من الشركة كأسهم حرة التداول في البورصة المصرية، في حين ستتضمن حصة الـ 90% المستهدفة مساهمة من "آل الدماطي" بعد الاستحواذ، والتي ستكون في حدود الـ 10% من رأسمال "دومتي" بصورة غير مباشرة عبر Expedition.

وكان مجلس إدارة شركة "دومتي"، وافق في أبريل الماضي على قيام شركة Expedition Investments بالفحص المالي والقانوني النافي للجهالة في إطار صفقة الاستحواذ.

تأسست "دومتي" في مصر عام 1990، وتنتج 200 نوع من الأجبان والعصائر، وتحتل أكبر حصة سوقية من مبيعات الأجبان البيضاء في مصر، كما تسجل نمواً في سوق العصائر.

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