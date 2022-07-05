.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اقتربا من التعادل.. اليورو يسجّل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 20 عاماً

  • الخط
اليورو يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار
اليورو والدولار
اليورو

اقتربا من التعادل.. اليورو يسجّل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 20 عاماً

بلغ 1.03 دولار لليورو متأثراً بعدة عوامل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سجّل اليورو اليوم الثلاثاء، أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 20 عاماً، وبلغ 1.03 دولار لليورو متأثراً بالتوترات المرتبطة بالطاقة في أوروبا وقوة العملة الأميركية التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الدولار قرابة الساعة 0850 بتوقيت غرينتش، بنسبة 1.03% مسجّلا 1.0315 للدولار مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2002.

تعرض عدد من العملات للضغط اليوم، وكان الين الياباني قريباً من أدنى مستوياته في 24 عاماً مرة أخرى أمام الدولار.

الكرملين: لا أوامر رئاسية حالياً لتحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال للروبل طاقة نفط وغاز الكرملين: لا أوامر رئاسية حالياً لتحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال للروبل

قال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في MUFG، ديريك هالبيني، إن مخاطر انزلاق أوروبا إلى الركود تتزايد بعد قفزة كبيرة أخرى بنسبة 17٪ في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا.

وأضاف بحسب "رويترز": "سيظل من الصعب جدًا بالنسبة لليورو أن يرتفع بأي طريقة ذات مغزى مع تدهور صورة الطاقة وتزايد المخاطر على النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"عمل كريه" قد تقدم عليه بلجيكا.. ما علاقته بإيران؟ "عمل كريه" قد تقدم عليه بلجيكا.. ما علاقته بإيران؟
اكتشف المزيد