اقتربا من التعادل.. اليورو يسجّل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 20 عاماً

سجّل اليورو اليوم الثلاثاء، أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 20 عاماً، وبلغ 1.03 دولار لليورو متأثراً بالتوترات المرتبطة بالطاقة في أوروبا وقوة العملة الأميركية التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الدولار قرابة الساعة 0850 بتوقيت غرينتش، بنسبة 1.03% مسجّلا 1.0315 للدولار مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2002.

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تعرض عدد من العملات للضغط اليوم، وكان الين الياباني قريباً من أدنى مستوياته في 24 عاماً مرة أخرى أمام الدولار.

قال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في MUFG، ديريك هالبيني، إن مخاطر انزلاق أوروبا إلى الركود تتزايد بعد قفزة كبيرة أخرى بنسبة 17٪ في أسعار الغاز الطبيعي في كل من أوروبا وبريطانيا.

وأضاف بحسب "رويترز": "سيظل من الصعب جدًا بالنسبة لليورو أن يرتفع بأي طريقة ذات مغزى مع تدهور صورة الطاقة وتزايد المخاطر على النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ".