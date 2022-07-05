الأسهم الأوروبية تهبط مع تزايد مخاوف التضخم بفعل قفزة في أسعار الغاز
شملت الخسائر معظم القطاعات وفي مقدمتها النفط والغاز والتعدين
هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وسط زيادة حادة في أسعار الطاقة تغذي مخاوف التضخم، مما دفع اليورو إلى هبوط حاد بفعل مخاوف الركود، في حين هوت أسهم يونيبر الألمانية للمرافق وسط قلق بشأن إنقاذ مالي.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أسوأ جلسة له في أكثر من أسبوعين منخفضا 2.1%. وشملت الخسائر معظم القطاعات وفي مقدمتها النفط والغاز والتعدين.
وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بعد أن بدأ عمال حقول بحرية نرويجية إضرابا عن العمل اليوم، في تحرك يلحق ضررا بالإنتاج ويبرز القلق حيال صدمة للطاقة، وفق رويترز.
وهبطت أسهم يونيبر 9.5% بينما تستعد ألمانيا لاحتمال تملك حصة في أكبر مشتر في البلاد للغاز الروسي، حسب ما قالت صحيفة هاندلسبلات.
وأصبحت يونيبر الأسبوع الماضي أول شركة ألمانية للطاقة تدق ناقوس الإنذار بشأن شح إمدادت الغاز وزيادات حادة في الأسعار.
وحذرت الحكومة من أن شركات المرافق قد تواجه انهيارا على غرار ما حدث لبنك ليمان برازارز بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة.
وتراجع مؤشر أسهم شركات المرافق الأوروبية 2% في حين هبط المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية حوالي 3%.
وتراجعت أسهم شركة الطيران الاسكندنافية (ساس) 10.2% بعد أن تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة للمساعدة في تسريع خطط إعادة الهيكلة، محذرة من أن اضرابا للطيارين ألحق ضررا بموقفها المالي والسيولة.
وتضررت الأسهم المحلية أيضا من هبوط حاد في اليورو.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن اقتصاد منطقة اليورو قد يعاني ركودا إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز واضطرت الصناعة للتكيف من نقص في الطاقة.
ويغذي تشديد الأوضاع المالية مخاوف حيال ضربة للنمو الاقتصادي وأرباح الشركات. والمؤشر ستوكس 600 القياسي منخفض 18% تقريبا حتى الآن هذا العام.
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