مكاسب للأسهم الأوروبية بفعل آمال تخفيف قيود التجارة على الصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن طغت البيانات الاقتصادية الإيجابية من آسيا وعلامات تراجع التوتر بين الولايات المتحدة والصين على مخاوف التباطؤ العالمي، في حين تراجعت أسهم شركة الطيران الاسكندنافية إس.إيه.إس بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر المكاسب في الأسواق الآسيوية بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الخدمات في الصين في يونيو بوتيرة فاقت التوقعات، بحسب "رويترز".

مادة اعلانية

وتراجع توتر الأسواق بعد تقرير مفاده أن الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر في التراجع عن بعض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الأنباء التي تفيد بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى حواراً "بناءً" مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

وهبط سهم شركة الطيران الاسكندنافية إس.إيه.إس 6.7%، بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها وحذرت من أن إضراب الطيارين أثر على وضعها المالي والسيولة.