هبوط أسعار الذهب مع تراجع مخاوف النمو بفعل ارتفاع الدولار والفائدة

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة اليوم الثلاثاء بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1805.20 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 1807.80 دولار للأونصة.

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وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

وقال كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية جيفري هالي، إن تراجع عائدات السندات الأميركية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.99 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.1% إلى 876.02 دولار. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1931.92 دولار.