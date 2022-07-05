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"سوديك" تعلن نيتها الاستحواذ على "مدينة نصر للإسكان"

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سوديك و مدينة نصر للإسكان والتعمير
شعارا سوديك و مدينة نصر للإسكان والتعمير
البورصة المصرية

"سوديك" تعلن نيتها الاستحواذ على "مدينة نصر للإسكان"

بسعر استرشادي يتراوح بين 3.20 جنيه و3.40 جنيه للسهم

القاهرة - العربية.نت

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أعلنت شركة السادس من أكتوبر "سوديك" في مصر، نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان، وذلك للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% بسعر استرشادي يتراوح بين 3.20 جنيه و3.40 جنيه للسهم.

وقالت الشركة إنها ستقوم بالبدء بإجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد.

وكان تحالف شركة الدار العقارية وشركة جاما فورج التابعة لـ"أبوظبي القابضة" الإماراتية ADQ، قد استحوذ العام الماضي على حصة أغلبية في شركة "سوديك".

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