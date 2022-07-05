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"نيكاي" يرتفع 0.89% إلى 26386 نقطة في بداية التعاملات

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بورصة طوكيو (فرانس برس)
بورصة طوكيو (فرانس برس)
أسهم اليابان

"نيكاي" يرتفع 0.89% إلى 26386 نقطة في بداية التعاملات

"توبكس" الأوسع نطاقا يصعد 0.66%

طوكيو - رويترز

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، ببورصة طوكيو، حيث صعد 0.89% ليفتح عند 26386.23 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66% إلى 1882.09 نقطة.

وكانت الأسهم اليابانية، ارتفعت عند الإغلاق، أمس الإثنين، بدعم من شركات المرافق، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مواجهة موجة حر غير مسبوقة.

وبشكل عام ظلت معنويات المستثمرين منخفضة بسبب المخاوف الواسعة النطاق من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، مع تباطؤ التداول قبل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة أمس.

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