أسهم اليابان
"نيكاي" يرتفع 0.89% إلى 26386 نقطة في بداية التعاملات
"توبكس" الأوسع نطاقا يصعد 0.66%
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، ببورصة طوكيو، حيث صعد 0.89% ليفتح عند 26386.23 نقطة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66% إلى 1882.09 نقطة.
مادة اعلانية
وكانت الأسهم اليابانية، ارتفعت عند الإغلاق، أمس الإثنين، بدعم من شركات المرافق، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مواجهة موجة حر غير مسبوقة.
وبشكل عام ظلت معنويات المستثمرين منخفضة بسبب المخاوف الواسعة النطاق من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، مع تباطؤ التداول قبل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة أمس.
اقرأ أيضاً
-
أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. برنت قرب مستوى 115 دولاراً للبرميلمع زيادة المخاوق من شح الإمدادات طاقة
-
بعد انخفاض الأسعار لهذا المستوى.. هل حان وقت شراء الذهب في مصر؟حالة من الارتباك بسبب المخاوف المستمدة من سوق الصرف في ظل التراجعات الجديدة للجنيه مقابل الدولار قصص اقتصادية
-
للشهر الثالث على التوالي.. "المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى 1.35%أكد إمكانية زيادتها مستقبلا لاحتواء التضخم حتى مع خطر التسبب في حدوث انكماش اقتصادي اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية