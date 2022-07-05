"نيكاي" يرتفع 0.89% إلى 26386 نقطة في بداية التعاملات

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، ببورصة طوكيو، حيث صعد 0.89% ليفتح عند 26386.23 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66% إلى 1882.09 نقطة.

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وكانت الأسهم اليابانية، ارتفعت عند الإغلاق، أمس الإثنين، بدعم من شركات المرافق، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مواجهة موجة حر غير مسبوقة.

وبشكل عام ظلت معنويات المستثمرين منخفضة بسبب المخاوف الواسعة النطاق من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي، مع تباطؤ التداول قبل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة أمس.