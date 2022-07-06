أسهم أوروبا ترتفع مع انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج

ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعدما أوقف عمال النفط والغاز في النرويج إضرابهم، مما هدأ المخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين ارتفع سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم، بعد أن اتفقت أمازون على شراء حصة في وحدتها جروبهاب.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من توقف بعض إنتاج النرويج من النفط والغاز نتيجة الإضراب وتفاقم المخاوف من التضخم، بحسب "رويترز".

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وارتفع مؤشر داكس الألماني 1.4%، بعد أن خسر نحو 3% في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نمو الطلبيات على الإنتاج الصناعي الألماني بشكل مفاجئ في مايو، مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه. وقفز سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم 14.2%، بعد أن وافقت أمازون على شراء حصة 2% في وحدة جروبهاب الأميركية لتوصيل الوجبات.

