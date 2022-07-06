.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أوروبا ترتفع مع انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج

  • الخط
بورصة فرانكفورت (رويترز)
بورصة فرانكفورت (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا ترتفع مع انتهاء إضراب عمال النفط في النرويج

صعود لأسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعدما أوقف عمال النفط والغاز في النرويج إضرابهم، مما هدأ المخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين ارتفع سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم، بعد أن اتفقت أمازون على شراء حصة في وحدتها جروبهاب.

صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من توقف بعض إنتاج النرويج من النفط والغاز نتيجة الإضراب وتفاقم المخاوف من التضخم، بحسب "رويترز".

وارتفع مؤشر داكس الألماني 1.4%، بعد أن خسر نحو 3% في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نمو الطلبيات على الإنتاج الصناعي الألماني بشكل مفاجئ في مايو، مغيرة اتجاهها بعد تراجعها على مدى ثلاثة أشهر.

"ناسداك" يصعد 1.76%.. و"إس آند بي" يغلق على ارتفاع طفيف أسواق المال وول ستريت "ناسداك" يصعد 1.76%.. و"إس آند بي" يغلق على ارتفاع طفيف

وارتفعت أسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه. وقفز سهم جاست إيت تيكاواي دوت كوم 14.2%، بعد أن وافقت أمازون على شراء حصة 2% في وحدة جروبهاب الأميركية لتوصيل الوجبات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوكرانيا تطالب الغرب بتخصيص الأموال الروسية المجمدة لإعادة الإعمار أوكرانيا تطالب الغرب بتخصيص الأموال الروسية المجمدة لإعادة الإعمار
اكتشف المزيد