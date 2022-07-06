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الإسترليني عند أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار مع تشبث جونسون بالسلطة

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اقتصاد بريطانيا

الإسترليني عند أدنى مستوى في عامين مقابل الدولار مع تشبث جونسون بالسلطة

محللون: الإسترليني يتحرك بسبب المخاوف الاقتصادية من حدوث ركود عالمي

لندن - رويترز

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سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء بارزين بحكومته.

وقال محللون، إن الجنيه الإسترليني يتحرك في الغالب بسبب المخاوف الاقتصادية من حدوث ركود عالمي، وليس الاضطرابات السياسية في بريطانيا.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني 0.41% مقابل الدولار ليبلغ 1.19100 دولار بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1.18770 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس/ آذار 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو 0.31% إلى 85.570 بنس بعد أن سجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002 بسبب المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة.

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