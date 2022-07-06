الذهب قرب أدنى مستوياته منذ ديسمبر مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب مقتربة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر اليوم الأربعاء، إذ أضرت قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة بسعر المعدن الذي لا يدر عائداً.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1760.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1053 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو 2.6% أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 1759.00 دولاراً للأوقية، بحسب "رويترز".

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وارتفع سعر الدولار، المنافس للذهب كملاذ آمن للقيمة، مقترباً من أعلى مستوياته في 20 عاماً، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

وواجه الذهب آثار رفع أسعار الفائدة وعائدات السندات على مستوى العالم، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء المعدن.

ورفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة في يونيو بأكثر مما رفعتها خلال 20 سنة مضت، وفقاً لحسابات "رويترز". ومع استمرار ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود، ليس من المتوقع أن يتوقف رفع الفائدة هذا العام.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9% إلى 867.71 دولار. وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1947.82 دولار.