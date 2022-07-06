الليرة التركية تنخفض 1% أمام الدولار مواصلة الخسائر لليوم السابع
مع تجدد المخاوف بشأن التضخم والسياسة النقدية
تراجعت الليرة التركية مجددا، اليوم الأربعاء، مواصلة الخسائر لليوم السابع بفعل صعود الدولار ومخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم والسياسات المطبقة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في البلاد.
وانخفضت الليرة 1% مقابل الدولار لتسجل 17.2 ليرة، لتواصل تقليص المكاسب التي سجلتها يوم الاثنين الماضي عندما بلغت 16.03 مقابل الدولار.
وفقدت الليرة 23% من قيمتها هذا العام لتضيف إلى خسارة 44% في العام الماضي نتجت عن سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة قام بها البنك المركزي بتشجيع من الرئيس رجب طيب أردوغان، على الرغم من زيادة التضخم واقترابه من 79% في يونيو/حزيران.
وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.
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