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الليرة التركية تنخفض 1% أمام الدولار مواصلة الخسائر لليوم السابع

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الليرة التركية والدولار
الليرة التركية والدولار
اقتصاد تركيا

الليرة التركية تنخفض 1% أمام الدولار مواصلة الخسائر لليوم السابع

مع تجدد المخاوف بشأن التضخم والسياسة النقدية

إسطنبول – رويترز

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تراجعت الليرة التركية مجددا، اليوم الأربعاء، مواصلة الخسائر لليوم السابع بفعل صعود الدولار ومخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم والسياسات المطبقة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وانخفضت الليرة 1% مقابل الدولار لتسجل 17.2 ليرة، لتواصل تقليص المكاسب التي سجلتها يوم الاثنين الماضي عندما بلغت 16.03 مقابل الدولار.

وفقدت الليرة 23% من قيمتها هذا العام لتضيف إلى خسارة 44% في العام الماضي نتجت عن سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة قام بها البنك المركزي بتشجيع من الرئيس رجب طيب أردوغان، على الرغم من زيادة التضخم واقترابه من 79% في يونيو/حزيران.

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وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.

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