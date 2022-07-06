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سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع معوضة خسائره المبكرة.. وتاسي فوق 11400 نقطة

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سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
سوق السعودية
أسواق الخليج

سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع معوضة خسائره المبكرة.. وتاسي فوق 11400 نقطة

تاسي أغلق التعاملات مرتفعا 0.6%

دبي - العربية.نت

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الأربعاء، على انخفاض، وقاد مؤشر دبي التراجع متأثرا بمخاوف من ركود عالمي محتمل، فيما ارتفع سوق الأسهم السعودية.

وعوض مؤشر السوق السعودية "تاسي" خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.6% إلى مستوى 11416 نقطة، منهيا خسائر على مدى 4 جلسات مع صعود سهم مصرف الراجحي 2% وسهم بنك الرياض 2.8%.

لكن سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات نزل 3.6% بعد انخفاض حاد لأرباحه الفصلية، وفق رويترز.

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ونزل مؤشر دبي 1.9% متأثرا بانخفاض 2.8% لشركة التطوير العقاري إعمار و2.7% لسهم بنك دبي الإسلامي.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.2% متأثرا بانخفاض 0.4% لسهم الشركة العالمية القابضة.

كما أغلق المؤشر القطري منخفضا 1.7% مع تراجع سهم صناعات قطر 3.9%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2% مدعوما بمكاسب 0.6% لسهم البنك التجاري الدولي.

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