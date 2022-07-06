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أسعار النحاس تنخفض دون 7500 دولار للطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

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الأسواق العالمية

أسعار النحاس تنخفض دون 7500 دولار للطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

الربع الثاني من 2022 الأسوأ للمعادن منذ أزمة 2008

دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار النحاس في أسواق السلع العالمية إلى ما دون 7500 دولار للطن، حيث أدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي إلى زيادة الضغط على المعادن الصناعية وزاد من تراجعها عن مستويات قياسية قبل أشهر فقط.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء مجموعة من العوامل التي تهدد الطلب على النحاس، من بينها أزمة الغاز في أوروبا، وتباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، فضلا عن تجدد جائحة كورونا في الصين.

وكان النحاس، سجل أدنى مستوى له في 19 شهرا، أمس الثلاثاء، قبل أن يضيف إلى خسائره في تداولات اليوم.

كذلك سجل الألمنيوم والزنك والقصدير تراجعات.

يشار إلى أن الربع الثاني من العام الحالي، كان الأسوأ للمعادن منذ أزمة الائتمان العالمية عام 2008.

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