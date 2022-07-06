الأسواق العالمية
أسعار النحاس تنخفض دون 7500 دولار للطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد
الربع الثاني من 2022 الأسوأ للمعادن منذ أزمة 2008
انخفضت أسعار النحاس في أسواق السلع العالمية إلى ما دون 7500 دولار للطن، حيث أدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي إلى زيادة الضغط على المعادن الصناعية وزاد من تراجعها عن مستويات قياسية قبل أشهر فقط.
ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء مجموعة من العوامل التي تهدد الطلب على النحاس، من بينها أزمة الغاز في أوروبا، وتباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، فضلا عن تجدد جائحة كورونا في الصين.
مادة اعلانية
وكان النحاس، سجل أدنى مستوى له في 19 شهرا، أمس الثلاثاء، قبل أن يضيف إلى خسائره في تداولات اليوم.
كذلك سجل الألمنيوم والزنك والقصدير تراجعات.
يشار إلى أن الربع الثاني من العام الحالي، كان الأسوأ للمعادن منذ أزمة الائتمان العالمية عام 2008.
اقرأ أيضاً
-
انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية يحذر من ركود قادم"وول ستريت" تسجل أسوأ أداء للنصف الأول من السنة منذ 1970 اقتصاد
-
أسهم أوروبا ترتفع مع انتهاء إضراب عمال النفط في النرويجصعود لأسهم شركات مبيعات التجزئة والسفر والترفيه أسواق المال
-
الأسواق تترقب صدور محضر الفيدرالي الأميركي اليومقد يلقي الضوء على سياسة رفع الفائدة في الفترة المقبلة وسط زيادة التضخم وعلامات تباطؤ الاقتصاد اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية