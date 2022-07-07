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أسهم أوروبا تصعد بدعم من شركات الطاقة وصناعة الرقائق

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بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد بدعم من شركات الطاقة وصناعة الرقائق

وسط ترقب لبيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق التي تلقت دعما من نتائج أولية قوية أعلنتها شركة سامسونغ الكورية، في حين يترقب المستثمرون بيان اجتماع البنك المركزي الأوروبي بحثا عن مؤشرات على رفع الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، بعدما أغلق مرتفعا 1.7 %في الجلسة السابقة بعد انتهاء إضراب عمال النفط والغاز في النرويج.

وسجلت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات إس.تي ميكروإلكترونكس وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم انترناشونال وإيه.إس.إم.إل هولدنجز ارتفاعات تراوحت بين 2.4 و3.3% بعد إعلان سامسونغ إلكترونكس تسجيل أفضل أرباح فصلية منذ 2018 في الفترة بين أبريل /نيسان ويونيو/حزيران مدعومة بمبيعات قوية لرقائق الذاكرة.

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وقفز سهم تيناريس 5.4% ليدعم المؤشر الأوروبي الفرعي للنفط والغاز، بعدما رفعت شركة جيفريس السعر المستهدف للسهم.

وتتجه الأنظار إلى بيان اجتماع المركزي الأوروبي في الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.

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