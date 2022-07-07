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الأسهم البريطانية تنتعش بعد استقالة بوريس جونسون

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بورصة لندن (أرشيفية - رويترز)
بورصة لندن (أرشيفية - رويترز)
اقتصاد بريطانيا

الأسهم البريطانية تنتعش بعد استقالة بوريس جونسون

صعد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بعد بلوغه أمس أدنى مستوياته في عامين

دبي - العربية.نت

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صعدت الأسهم البريطانية، اليوم الخميس، حيث وصل مؤشر FTSE 250 المركّز محلياً إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد، بعد أن أعلن بوريس جونسون استقالته من منصب رئيس الوزراء البريطاني على خلفية فقدانه دعم وزراء حكومته بشكل كبير.

ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 1.1٪، بينما ارتفع مؤشر FTSE 250 المتوسط ​​بنسبة 1.5٪ بعد تصريحات جونسون.

وزاد الجنيه الإسترليني في آخر مرة بنسبة 0.5٪ مقابل الدولار. بعدما سجلت العملة البريطانية أدنى مستوياتها في عامين مقابل الدولار يوم أمس الأربعاء، إذ تركت استقالة كبار الوزراء الحكومة قريبة بشكل خطير من الشلل.

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عززت أسهم النفط والغاز مؤشر FTSE 100 المثقل بأسهم السلع الأساسية، مع صعود شل 3.0٪ بعد أن قالت شركة النفط الكبرى إنها ستعكس ما يصل إلى 4.5 مليار دولار من التخفيضات على أصول النفط والغاز.

وارتفع سهما كل من Miners Glencore و Ango American بأكثر من 6٪، حيث انتعشت أسعار النحاس من أدنى مستوياتها في 20 شهراً على خلفية أنباء التحفيز المحتمل في الصين.

واستمرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع في السيطرة على مزاج السوق العالمية، حيث يتطلع المستثمرون الآن إلى موسم الأرباح بحثاً عن إشارات حول أداء الشركات وسط التكاليف وضعف ثقة المستهلك.

وانخفض مؤشر الإسكان الأوسع بنسبة 1.2٪، حتى مع إعلان شركة الإقراض العقاري هاليفاكس أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 13٪ في 12 شهراً حتى يونيو، وهي أكبر نسبة منذ العام 2004. ويحوم المؤشر بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

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