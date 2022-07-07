اليورو يرتفع عن أدنى مستوياته منذ 20 عاماً

منح تراجع طفيف في قيمة الدولار، بعض الانتعاش لليورو، مما سمح له بالارتفاع عن أدنى مستوياته منذ عقدين والذي وصل إليه هذا الأسبوع، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج مخاوف الركود.

وتمكنت الأصول المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها اليورو، من تحقيق مكاسب تدريجية، اليوم الخميس، حيث يتعامل المستثمرون بحذر مع ارتفاع مخاطر الركود والتوقف المؤقت المحتمل في إجراءات رفع أسعار الفائدة.

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وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.02 بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ عقدين عند 1.01615 أمس الأربعاء، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية، مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.2% إلى 106.88، مبتعداً عن الذروة التي سجلها الأربعاء عند 107.27، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ أواخر عام 2002.

وصعدت العملات المرتبطة بالسلع مدعومة بارتفاع أسعار النحاس.

وعاد بعض المستثمرين إلى السوق، اليوم الخميس، بعدما أدى تصاعد مخاوف الركود إلى انخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 20 شهرا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.7% مقابل الدولار إلى 0.6822 بعد بلوغ أدنى مستوياته منذ 20 مايو عند 0.6762.

ولا يزال الفرنك السويسري يحوم فوق أعلى مستوى منذ 2015 مقابل اليورو عند 0.9872.

وارتفع الجنيه الإسترليني في مواجهة انخفاض الدولار، اليوم الخميس، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ أكثر من عامين مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء رئيسيين في حكومته.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.1977، بينما ارتفع 0.2% مقابل اليورو عند 85.21 بنس.