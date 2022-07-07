.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بدء إجازة عيد الأضحى في "تداول السعودية".. اليوم

  • الخط
تداول السعودية مناسبة
شعار شركة "تداول السعودية"
سوق السعودية

بدء إجازة عيد الأضحى في "تداول السعودية".. اليوم

يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأ سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس، إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر إلى يوم الأربعاء المقبل.

كانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن بدء إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022.

وقالت في بيان سابق، إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

بيت التمويل الكويتي يرفع عرضه للاستحواذ على "الأهلي المتحد" إلى 11.6 مليار دولار  شركات استحواذ بيت التمويل الكويتي يرفع عرضه للاستحواذ على "الأهلي المتحد" إلى 11.6 مليار دولار 

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، وتبلغ 4 أيام وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة
اكتشف المزيد