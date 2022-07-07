سوق السعودية
بدء إجازة عيد الأضحى في "تداول السعودية".. اليوم
يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022
بدأ سوق الأسهم السعودية اليوم الخميس، إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر إلى يوم الأربعاء المقبل.
كانت "تداول السعودية" قد أعلنت عن بدء إجازة عيد الأضحى بنهاية يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1443 هـ الموافق 6 يوليو 2022.
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وقالت في بيان سابق، إن التداول ينتهي بنهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، وتبلغ 4 أيام وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022.
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