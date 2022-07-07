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بداية على ارتفاع في "وول ستريت" مع تقييم توقعات أسعار الفائدة

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

بداية على ارتفاع في "وول ستريت" مع تقييم توقعات أسعار الفائدة

وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الأميركية الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس على ارتفاع، مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي في أعقاب زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

صعد مؤشر داو جونز الصناعي 152.97 نقطة عند افتتاح التداولات، أي 0.49%، إلى 31190.65 نقطة.

واستهل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الجلسة مرتفعاً بواقع 13.77 نقطة، أي 0.36%، إلى 3858.85 نقطة. كما تقدم مؤشر ناسداك المجمع 60.75 نقطة، أي 0.53%، إلى 11422.60 نقطة.

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