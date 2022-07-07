الذهب يرتفع بدعم تصيد الصفقات وتراجع الدولار بعد خسائر كبيرة

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3% إلى 1742.63 دولار للأونصة.

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وانخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار للسيطرة على التضخم الجامح، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 1.741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن "هناك انتعاشا متواضعا (في الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق.

وتابع: "يحصل الذهب على بعض الدعم أيضا من التصحيح في الدولار الأميركي، على الرغم من أن هذا يعوضه جزئيا ارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات".

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد اقترابه من أعلى مستوى في 20 عاما في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.8% إلى 19.34 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 1.8% إلى 870.95 دولار، وقفز البلاديوم 3% إلى 1960.36 دولار.