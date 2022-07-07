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"نيكاي" الياباني يرتفع 0.66% في بداية تعاملات اليوم

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يرتفع 0.66% في بداية تعاملات اليوم

توبكس الأوسع نطاقا يصعد 0.72%

طوكيو - رويترز 

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ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، عند الفتح في بورصة طوكيو، اليوم الخميس، حيث صعد 0.66% ليفتح عند 26280.94 نقطة.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.72% إلى 1869.29 نقطة.

وكان "نيكاي" أغلق على انخفاض أمس الأربعاء، بعد ارتفاعه على مدى يومين، متأثرا بتراجع أسهم شركات الطاقة مع تأثر السوق بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

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