.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليورو يتراجع إلى أقل من 1.01 دولار للمرة الأولى منذ نهاية 2002

  • الخط
اليورو
اليورو
اليورو

اليورو يتراجع إلى أقل من 1.01 دولار للمرة الأولى منذ نهاية 2002

متأثراً بالمخاوف التي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تسارع تراجع اليورو، اليوم الجمعة، إذ انخفض سعر العملة الأوروبية إلى أقل من عتبة 1.01 دولار للمرة الأولى منذ نهاية 2002 متأثرة بالمخاوف التي تؤثر على اقتصاد القارة.

وخسر اليورو 0.55% ليبلغ سعره 1.0106 دولار، بعيد انخفاضه إلى 1.0072، مقتربا من المساواة مع العملة الأميركية.

وقال المحلل لدى شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه المالية القابضة"، ديريك هالبيني، إن "الغاز الطبيعي سيجعل اليورو دون التكافؤ بغض النظر عن رد فعل البنك المركزي الأوروبي".

خسائر قطاع التعدين تهبط بالأسهم الأوروبية بعد صعودها في جلستين متتاليتين أسواق المال الأسهم الأوروبية خسائر قطاع التعدين تهبط بالأسهم الأوروبية بعد صعودها في جلستين متتاليتين

ووصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى ذروتها، الخميس، منذ مارس، ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، مدفوعة بتعطل الصادرات الروسية.

وأدّى احتمال حدوث نقص في الغاز في منطقة اليورو إلى دفع المستثمرين بعيداً عن العملة الموحدة.

وفي مواجهة الصدمة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، يتردّد البنك المركزي الأوروبي حالياً في رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، على الرغم من التضخّم.

وقال المحلل في "إيبيري"، ماثيو رايان، إنه "كلما تباينت معدّلات الاقتراض في منطقة اليورو"، كلما دفع ذلك المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر.

بدورها، اعتبرت المحللة في "سويسكوت"، أيبيك اوزكارديسكايا أن "اليورو يخاطر بالاستمرار في الاقتراب من التكافؤ طالما أن البنك المركزي الأوروبي لم يلجأ إلى إجراء الصدمة مثل زيادة 0.50 نقطة مئوية" في اجتماعه المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التايمز: جنود روس منشقون ينضمون إلى فيلق سري التايمز: جنود روس منشقون ينضمون إلى فيلق سري
اكتشف المزيد