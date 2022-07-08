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قوة الدولار تضع أسعار الذهب على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع

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الدولار والذهب
الدولار والذهب
سعر الذهب

قوة الدولار تضع أسعار الذهب على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع

بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس

دبي - العربية.نت

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صعد الذهب على نحو طفيف، اليوم الجمعة، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأونصة.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1740.50 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في 9 أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.23 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 874.52 دولار للأونصة، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 2000.68 دولار للأونصة، وزاد بنحو 2% خلال الأسبوع.

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