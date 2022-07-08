"نيكاي" يتخلى عن مكاسبه بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة ليغلق دون تغيير، اليوم الجمعة، وذلك بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أثناء حملة انتخابية.

وأغلق "نيكاي" مرتفعا 0.1% إلى 26517.19 نقطة بعد صعوده بما يصل إلى 1.4% في وقت سابق من الجلسة.

مادة اعلانية

كما تخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 0.27% عند 1887.4 نقطة.

وصعد "نيكاي" 2.24% خلال الأسبوع، فيما زاد "توبكس" 2.3%.

وقال المدير العام لقسم الأبحاث في شركة شيباجين لإدارة الأصول، جون موريتا: "كانت هناك بالتأكيد أسباب متباينة لتقليص (نيكاي) لمكاسبه اليوم، لكن حادث (آبي) كان أحد هذه الأسباب، لأنني أعتقد أنه ما زال لديه تأثير على السياسة الاقتصادية والنقدية اليابانية".

وتعرض آبي، المعروف بسياسة "آبينوميكس" التي تضمنت تيسيرا اتسم بالجرأة في السياسة النقدية والإنفاق المالي، لإطلاق نار من الخلف على يد رجل يحمل سلاحا محلي الصنع.

وقال رئيس الوزراء الحالي، فوميكو كيشيدا، إن آبي (67 عاما) في حالة خطيرة، وأبدى أمله في نجاة صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان من هذه المحنة.

وارتفع المؤشر القياسي بأكثر من 1% في وقت سابق، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر المكاسب في وول ستريت خلال الليل، بعد أن خففت التصريحات الأقل تشددا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بصناعة الرقائق، حيثصعد سهم طوكيو إلكترون 1.7%، وسهم أدفانتست 1.82%.

وقفز سهم سوميتومو للتعدين 5.2%، فيما ارتفع سهم ميتسوبيشي ماتيريالز 2.88%.