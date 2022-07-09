الدولار يستقر في تعاملات متقلبة بعد بيانات للوظائف أفضل من التوقعات

لم يطرأ على الدولار تغير يذكر مقابل سلة من العملات، أمس الجمعة، قبل عطلة نهاية الأسبوع، بعد جلسة متقلبة شهدت ارتفاع وهبوط العملة الأميركية، بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أكثر مما كان متوقعا في يونيو.

وعزز تقرير الوظائف، التوقعات برفع آخر للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسة النقدية هذا الشهر.

مادة اعلانية

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 372 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا زيادة 268 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت العملة الأميركية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا خلال عقدين مقابل سلة من العملات، مدعومة بمكاسب مقابل اليورو وسط إشارات على أن اقتصاد منطقة اليورو سيدخل في حالة ركود.

وارتفع الدولار في خمسة من الأسابيع الستة الماضية.

وفي التعاملات المسائية، استقر مؤشر الدولار في أحدث تداول عند 106.96.

وبعد نشر تقرير الوظائف، يركز المستثمرون الآن على تقرير التضخم يوم الأربعاء.

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له في 40 عاما عند 8.8% في يونيو، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز".

ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر الأساسي الشهري إلى 5.8% من 6% في مايو.

وانخفض اليورو بنحو 3% مقابل الدولار هذا الأسبوع، وسط قلق المستثمرين من التأثير الاقتصادي لأزمة الطاقة الناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.0176 دولار.

ومقابل الين، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى 136.07 ين.

وحصل الين على دعم لفترة وجيزة من الطلب عليه كملاذ آمن الجمعة، بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي أثناء حملته الانتخابية استعداداً لانتخابات برلمانية.

وتوفي آبي، أطول زعيم لليابان بقاء في سدة الحكم، في وقت لاحق.