"بيتكوين" تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر.. صعدت 13%
ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى تريليون دولار
سجلت العملة المشفرة "بيتكوين" أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكتوبر الماضي، بفضل عودة جاذبية الأصول الاستثمارية الأعلى مخاطرة في الأسواق العالمية بشكل عام.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بأكثر من 13%.
وتخلت العملة المشفرة عن جزء من مكاسبها بعد وصولها إلى أكثر من 22 ألف دولار للوحدة الواحدة، عقب اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، الذي أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.
وحققت العملات الرقمية الأخرى مثل إيثر وأفالانش وسولانا، مكاسب كبيرة خلال الأيام الأخيرة، ما ساعد في ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة في العالم إلى حوالي تريليون دولار. ويرجح بعض خبراء السوق الرقمية أن يعمل هذا الارتفاع على توفير دعم على المدى القصير لـ"بيتكوين".
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