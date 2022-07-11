الدولار
الدولار يصعد لأعلى مستوى أمام الين منذ 24 عاماً
زاد أيضاً أمام اليورو الذي انخفض إلى 1.0144 دولار
ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً مقابل الين، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت النتائج الجيدة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة، كما عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.
صعد الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر العام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.
مادة اعلانية
زاد الدولار أيضاً أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار، متجهاً مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، والذي سجله خلال تعاملات يوم الجمعة، تاركاً مؤشر الدولار مرتفعاً 0.4% عند 107.3.
اقرأ أيضاً
-
لماذا يغرق اليورو؟.. أسباب اقتراب العملة الموحدة من التعادل مع الدولاركانت المرة الأولى التي انخفض فيها اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار في ديسمبر 1999 قصص اقتصادية
-
مخاوف الركود والوباء تعاود الضغط على أسعار النفطوسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا طاقة
-
الركود ونتائج الشركات يحدّدان سيناريوهات "وول ستريت"مؤشر S&P 500 فقد 18٪ منذ بداية العام حتى تاريخه أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية