الدولار يصعد لأعلى مستوى أمام الين منذ 24 عاماً

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً مقابل الين، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت النتائج الجيدة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة، كما عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.

صعد الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر العام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

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زاد الدولار أيضاً أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار، متجهاً مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، والذي سجله خلال تعاملات يوم الجمعة، تاركاً مؤشر الدولار مرتفعاً 0.4% عند 107.3.

