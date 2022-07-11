.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدولار يصعد لأعلى مستوى أمام الين منذ 24 عاماً

  • الخط
الين والدولار
الين والدولار
الدولار

الدولار يصعد لأعلى مستوى أمام الين منذ 24 عاماً

زاد أيضاً أمام اليورو الذي انخفض إلى 1.0144 دولار

هونغ كونغ - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً مقابل الين، اليوم الاثنين، بعد أن أشارت النتائج الجيدة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة، كما عززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع.

صعد الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر العام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

زاد الدولار أيضاً أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار، متجهاً مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، والذي سجله خلال تعاملات يوم الجمعة، تاركاً مؤشر الدولار مرتفعاً 0.4% عند 107.3.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | واشنطن تدخل على خط أزمة سريلانكا.. وتحمل روسيا المسؤولية العربية 360 | واشنطن تدخل على خط أزمة سريلانكا.. وتحمل روسيا المسؤولية
اكتشف المزيد