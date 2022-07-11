اليورو يساوي دولاراً.. معادلة قاب قوسين أو أدنى

اقتربت العملة الأوروبية الموحدة من التكافؤ مع الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، حيث أثرت مخاوف الطاقة وخطر الركود على توقعات منطقة اليورو، بينما أدى النفور من المخاطرة إلى ارتفاع الدولار على نطاق واسع باعتباره ملاذاً آمناً.

انخفض اليورو بنسبة 1.3٪ إلى 1.0057 دولار، متجاوزاً أدنى مستوى له الأسبوع الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها بهذا المستوى المنخفض في العام 2002.

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بدا الاتجاه الهبوطي للعملة الأوروبية سريعاً، نظراً لتداولها حول 1.15 دولار في فبراير. وأدت سلسلة من الزيادات الكبيرة على نحو متزايد في أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز قيمة الدولار، في حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم توقعات النمو في منطقة اليورو ورفع تكلفة وارداتها من الطاقة.

انخفضت العملات الأخرى بشكل أكبر مقابل الدولار، اليوم الاثنين، مع قيادة الدولار الأسترالي للانخفاضات بين نظرائه، تليه الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلاندي.

وكان البيزو التشيلي هو الخاسر الأكبر في الأسواق الناشئة، حيث انخفض بما يقارب 3٪ متجاوزاً المستوى النفسي 1000 مقابل الدولار الواحد، في حين تعرض الفورنت المجري والبيزو الكولومبي أيضاً للخسائر.