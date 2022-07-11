قبضة الدولار تخنق عملات الأسواق الناشئة.. خطط الفيدرالي تفاقم الضغوط

انخفض المؤشر الذي يقيس عملات الأسواق الناشئة اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وسط مخاوف من ركود عالمي، في حين تراجعت السندات السريلانكية إلى أدنى مستوياتها بعد أن عرض رئيس الدولة ورئيس الوزراء الاستقالة على خلفية احتجاجات عنيفة.

قال محافظ البنك المركزي السريلانكي لوكالة "رويترز"، إن عدم الاستقرار الذي طال أمده في الدولة الجزيرة قد يؤخر إحراز تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ.

مادة اعلانية

وتراجعت السندات الدولارية السيادية التي أصدرتها سريلانكا ما بين 1.5 سنت و2.3 سنت، لتصل إلى أدنى مستوياتها اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.2٪، حيث ارتفع الدولار إلى أقوى مستوياته منذ أواخر العام 1998.

قال بيوتر ماتيس، كبير محللي الفوركس في In Touch Capital Markets بلندن، إن "البيئة ستظل صعبة بالنسبة للأسواق الناشئة. لن يخف ضغط البيع على العملات، ومن المرجح أن ترى المزيد من الإشارات التحذيرية بأن الاقتصادات تتجه نحو الركود أو الركود التضخمي".

عززت بيانات سوق العمل الأميركية الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوقعات لأصول الأسواق الناشئة المتهالكة.

تراجعت الليرة التركية بنسبة 0.4٪، بعد أن خفضت وكالة التصنيف فيتش تصنيف ديون البلاد إلى "B" من "B +" يوم الجمعة، بسبب ارتفاع التضخم والمخاوف الاقتصادية.

كما عانى البيزو المكسيكي، حيث انزلق بنسبة 0.4٪، بعد أن خفضت وكالة موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني للدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بدرجة واحدة، بسبب ضعف آفاق الاستثمار.

في الصين، أدى ضعف أسهم عمالقة التكنولوجيا والزيادة في حالات كوفيد-19 المحلية إلى الضغط على الأسهم الإقليمية، حيث خسر مؤشر CSI300 ومؤشر Hang Seng ما بين 1.7٪ و2.7٪. كما انخفضت أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 1.4٪.

وواصلت عملات أوروبا الشرقية والوسطى (CEE) أيضاً انخفاضها، مع ضعف الفورنت المجري إلى 408.31 مقابل اليورو على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة. وتصاعدت المخاوف بشأن أزمة إمدادات الطاقة مع بدء "نورد ستريم 1"، أكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، أعمال الصيانة السنوية اليوم الاثنين.

أضاف ماتيس: "على الرغم من قيام البنوك المركزية في أوروبا الوسطى والشرقية برفع أسعار الفائدة، فإن ذلك لا يوفر دعماً كافياً لعملات أوروبا الوسطى والشرقية بسبب مخاوف كبيرة بشأن التضخم والركود".

ووسط العزوف عن المخاطرة، استأنف الراند الجنوب إفريقي اتجاهه الهبوطي من الأسبوع الماضي، منخفضاً 0.6٪.