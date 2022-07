هبوط في أسواق الصين مع تفجر حالات كورونا وتضرر أسهم التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الصينية، اليوم الاثنين، متأثرة بأسهم السيارات الكهربائية على خلفية مخاوف من المبالغة في قيمتها، ولأن أول حالة في شنغهاي من أحدث متغير فرعي لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، أثرت على المعنويات.

انخفض مؤشر CSI 300 القياسي بنسبة 2.1٪ بعد إنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، وكانت الأسهم المرتبطة بالبيئة من بين الأسوأ أداء، بحسب "بلومبرغ".

تراجعت شركة Tianqi Lithium Corp بما يصل إلى 10٪ بعد أن قالت Ying Ying، زوجة مدير الصندوق Xu Xiang الذي كان ذا نفوذ في يوم من الأيام، إن منتج الليثيوم قد وصل إلى ذروة التقييمات ونمو الأرباح في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة نهاية الأسبوع.

أثرت تعليقاتها حول منتج المعدن الرئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية على أسهم شركات القطاع، ومن بينها شركة Hoshine Silicon Industry Co و Ganfeng Lithium Co. وانخفض مقياس ChiNext المثقل بأسهم التكنولوجي بنسبة تصل إلى 2.5٪، مع تراجع عملاق البطاريات Contemporary Amperex Technology Co بما يصل إلى 4.6٪.

من المقرر أن يبدأ سهم Tianqi التداول في هونغ كونغ يوم الأربعاء، عبر إدراج ثانوي بعد أن جمع 1.7 مليار دولار في الطرح.

وأبرزت الانخفاضات الأوسع في السوق كيف بدأ زخم الأسهم الصينية يفقد قوته، مع انخفاض بنحو 1٪ في المقاييس الرئيسية الأسبوع الماضي، مما وضع حداً لسلسلة مكاسبها.