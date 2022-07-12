اليورو يتعادل مع الدولار في سابقة منذ عشرين عاماً
المرة الأولى التي انخفض فيها اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار كانت في ديسمبر 1999
وطأ اليورو عتبة التكافؤ مع الدولار الأميركي، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لأول مرة في نحو عقدين، ليعود إلى الارتفاع بشكل طفيف.
وكانت المرة الأولى التي انخفض فيها اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار في ديسمبر 1999، ولم يكن وقتها قد مر عام على إنشاء العملة الأوروبية.
وانخفض اليورو أمس إلى 1.005 دولار، متجاوزاً أدنى مستوى له الأسبوع الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي كان فيها بهذا المستوى المنخفض في العام 2002.
بدا الاتجاه الهبوطي للعملة الأوروبية سريعاً، بمجرد تداولها حول 1.15 دولار في فبراير. وأدت سلسلة من الزيادات الكبيرة على نحو متزايد في أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز قيمة الدولار، في حين أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم توقعات النمو في منطقة اليورو ورفع تكلفة وارداتها من الطاقة.
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