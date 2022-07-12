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تنامي المخاوف من ركود اقتصادي يعمّق خسائر الأسهم الأوروبية

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تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
تداولات الأسهم الأوروبية (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

تنامي المخاوف من ركود اقتصادي يعمّق خسائر الأسهم الأوروبية

الهبوط شمل أغلب القطاعات

دبي - العربية.نت

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واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين فاقم ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين، من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.

وشمل الهبوط أغلب القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة، بينما حقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، بعد أن أغلق على انخفاض 0.5% أمس الاثنين، وفقا لـ"رويترز".

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وتراجع قطاع التعدين 1.2%، بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودا لاحتواء انتشار فيروس كورونا فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1%، بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من 8 مليارات يورو (8.05 مليار دولار) لتأميم الشركة بشكل كامل.

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