تنامي المخاوف من ركود اقتصادي يعمّق خسائر الأسهم الأوروبية
الهبوط شمل أغلب القطاعات
واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف من نقص إمدادات الطاقة، في حين فاقم ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين، من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وشمل الهبوط أغلب القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الفاخرة، بينما حقق قطاع النفط مكاسب ضئيلة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، بعد أن أغلق على انخفاض 0.5% أمس الاثنين، وفقا لـ"رويترز".
وتراجع قطاع التعدين 1.2%، بعدما فرضت عدة مدن صينية قيودا لاحتواء انتشار فيروس كورونا فيما قد تكون صفعة جديدة للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقفز سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة 6.1%، بعدما قالت مصادر إن الحكومة الفرنسية ستدفع أكثر من 8 مليارات يورو (8.05 مليار دولار) لتأميم الشركة بشكل كامل.
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