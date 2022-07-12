"نيكاي" الياباني ينخفض 0.42% في بداية التعاملات ببورصة طوكيو

تراجع المؤشر "نيكاي" الياباني القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

وهبط "نيكاي" 0.42% إلى 26701 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36% إلى 1907.68 نقطة.