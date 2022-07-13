استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 9 أشهر، اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات حول موقف السياسة النقدية الخاص بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1725.83 دولار للأونصة، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر عند 1722.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب الأميركي 0.2% إلى 1722 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي" لإدارة الأصول، ستيفن إينيس: "يجلس المتعاملون على حافة مقاعدهم مترقبين صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي"، ولن يقوم المستثمرون في العملات والذهب بأي تحركات على الأرجح إلا عند الحاجة فقط.

ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المنتظر صدوره عن وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق اليوم، قد تسارع على أساس شهري وسنوي، بمعدل 1.1% و8.8% على الترتيب.

ويمكن لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين توحيد توقعات المستثمرين برفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من الشهر سعيا لكبح جماح التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.97 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3% إلى 843.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2031.18 دولار.