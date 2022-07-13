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الأحمر يطغى على أسواق الخليج.. مؤشر السعودية يخسر 1% في أول تداول بعد العيد

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سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
سوق السعودية (أرشيفية - فرانس برس)
أسواق الخليج

الأحمر يطغى على أسواق الخليج.. مؤشر السعودية يخسر 1% في أول تداول بعد العيد

مع تراجع سهم أرامكو 3.4%، وسهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنحو 10%

دبي - العربية.نت

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تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية لشهر يونيو، والتي جاءت مرتفعة، سعياً لإشارات على حجم رفع الفائدة من قبل الفيدرالي هذا الشهر.

نزل المؤشر الرئيسي بالسعودية 1.1%، مقترباً من أدنى مستوياته في ستة أشهر مع تراجع سهم شركة أرامكو 3.4%، وسهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنحو 10%.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء المحللين، أن الدولار سيظل قوياً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مدعوماً بتوقعات رفع أكبر للفائدة الأميركية، كما سيظل الطلب عليه كبيراً كملاذ آمن للقيمة بفعل المخاوف من ركود عالمي.

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كانت المخاوف من أن يؤدي رفع الفائدة إلى حالة من التباطؤ أو ربما الركود الاقتصادي، هي الدافع الرئيس وراء تراجع أسعار الأسهم هذا العام وارتفاع الدولار.

ونزل المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.5%، متأثراً بهبوط سهم إعمار العقارية 2.9% وسهم أرامكس 0.6%.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على انخفاض 0.8%، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.7%. لكن سهم مواني أبوظبي قفز 3.8% بعد أن وقعت الشركة اتفاقاً مع شركة حياة بايوتك لدعم التوسع العالمي للشركة الدولية.

وتراجع المؤشر القطري 1.7%، متأثراً بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 5.7%، وسهم بنك قطر الوطني 2.6%.

وظلت سوقا مصر والكويت مغلقتين استكمالاً لعطلة عيد الأضحى.

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