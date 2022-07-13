وول ستريت
"وول ستريت" تغلق على انخفاض مع تصاعد مخاوف الركود
قبيل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين
أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على انخفاض أمس الثلاثاء، إذ أبقت علامات الركود المتزايدة المشترين بمنأى عن سوق الأسهم قبيل بيانات التضخم.
وبينما تأرجحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة بين مكاسب وخسائر متواضعة في وقت سابق من الجلسة، فقد اتجهت للانخفاض بشدة في وقت متأخر أمس قبيل صدور تقرير أسعار المستهلك المرتقب في وقت لاحق اليوم، الأربعاء من وزارة العمل وتقرير عن نتائج البنوك الكبرى بعد أيام.
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وبحسب البيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 34.84 نقطة أو 0.89% ليغلق عند 3819.59 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 106.32 نقطة أو 0.93% إلى 11266.28 نقطة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 178.50 نقطة أو 0.57% إلى 30995.34 نقطة.
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