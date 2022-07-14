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أسهم إيطاليا تتراجع 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة

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شاشة تعرض أسعار أسهم في أوروبا
الأسهم الأوروبية

أسهم إيطاليا تتراجع 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة

بالتزامن مع انخفاض المؤشرات الأوروبية

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم في الولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا 1% مع تزايد خطر انهيار الحكومة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وكان المؤشر قد انخفض 1% أمس الأربعاء بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر.

وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي وكذلك إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي مع انخفاض اليورو إلى ما دون نقطة التكافؤ مقابل الدولار أمس الأربعاء.

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وانخفض مؤشر (إم.آي.بي) الإيطالي بعد أن قالت حركة "خمس نجوم"، إنها لن تشارك في تصويت على الثقة في البرلمان في وقت لاحق اليوم، في خطوة يُرجح أن تؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حاد كما اتسع فارق العائد مع نظيراتها الألمانية.

من ناحية أخرى، كان بنك إس.إي.بي السويدي وبيت الأزياء الألماني هوجو بوس وشركة الخدمات النفطية النرويجية آكر من بين أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد تحديثات إيجابية للأرباح.

وتراجع سهم شركة إريكسون السويدية لصناعة معدات الاتصالات 7.7% بعد إخفاقها في تحقيق توقعاتها للأرباح الأساسية.

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