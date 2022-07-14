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الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو والين لأدنى المستويات في عقدين

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو والين لأدنى المستويات في عقدين

يقترب من التعادل مجدداً مع اليورو

لندن - رويترز

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واصل الدولار الأميركي الارتفاع اليوم الخميس، ليبلغ مستويات لم يصلها منذ 24 عاماً أمام الين، ويقترب من التعادل مجدداً مع اليورو، وسط تكهنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.

دفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة باعتباره ملاذاً آمناً للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13% هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية اليوم إلى 108.500.

صعد الدولار بأكثر من 1% أمام الين، وزاد عن 139 ين لأول مرة منذ العام 1998. وارتفع الدولار في أحدث تداول 1.3% إلى 139.18 ين.

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وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار، بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى لأول مرة منذ 20 عاماً. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5% خلال اليوم وهبط في أحدث تداول 0.3% ليسجل 1.00310 دولار.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.18580 دولار مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، على الرغم من إظهار بيانات أمس الأربعاء ارتفاعاً غير متوقع في الناتج المحلي في شهر مايو.

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