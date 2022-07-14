عاصفة إفلاس شركات العملات المشفرة في أميركا تضرب "سيلسيوس"

تقدمت شركة "سيلسيوس نتوورك" Celsius Network، التي تقدم خدمات الإقراض للعملات المشفرة، بطلب لإشهار إفلاسها، لتلحق بنظيرتها "فوييجر ديجيتال" Voyager Digital وصندوق التحوط Three Arrows Capital.

وكانت "سيلسيوس"، جمعت أكثر من 20 مليار دولار من الأصول من خلال تقديم أسعار فائدة تصل إلى 18% للمودعين، قبل أن توقف جميع عمليات السحب في يونيو، إثر مخاوف من تكبد المزيد من الخسائر في سوق العملات المشفرة والتي تجاوزت تريليوني دولار منذ نوفمبر الماضي.

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ومن المرجح أن ينخفض ​​سعر عملة بيتكوين إلى 10000 دولار، ما يقل عن قيمتها الحالية بالنصف تقريباً، في توقعات خفضت كفة أي صعود جديد إلى 30 ألف دولار، كما يرى البعض، وذلك وفقاً لـ 60% من 950 مستثمراً استجابوا لآخر استطلاع أجرته MLIV Pulse.

في المقابل، رأى 40% منهم أن الأمر يسير في الاتجاه الآخر، لكن بيتكوين انخفضت بنسبة 2.4% إلى 20474 دولاراً الاثنين الماضي في نيويورك.

ويؤكد التنبؤ غير المتوازن، كيف أصبح المستثمرون "هبوطيين"، في وقت هزّ قطاع العملات المشفرة المقرضين المتعثرين، والعملات المنهارة، ووضع حدا لسياسات الأموال السهلة التي طبعت فترة الوباء والتي غذت نوبة المضاربة في الأسواق المالية.