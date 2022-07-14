في أول يوم تداول بعد عطلة العيد.. بورصة الكويت تغلق على تراجع 

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على تراجع، اليوم الخميس، في أول يوم للتداول بعد العطلة الطويلة لعيد الأضحى.

وهبط مؤشر السوق الأول 0.49%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، والسوق الرئيسية 0.39% والسوق العامة 0.47%.

مادة اعلانية

وبلغت قيمة التداولات 45.9 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 123 مليون سهم.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.5%، وبنك الكويت الوطني 0.09% والبنك الأهلي المتحد 1.1% وأجيليتي للمخازن العمومية 0.9%.

بينما ارتفع سهم زين للاتصالات المتنقلة 0.2% وسهم الاستثمارات الوطني 2.1% وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 1.6%.