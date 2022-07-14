بورصة الكويت
في أول يوم تداول بعد عطلة العيد.. بورصة الكويت تغلق على تراجع
قيمة التداولات بلغت 45.9 مليون دينار
أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على تراجع، اليوم الخميس، في أول يوم للتداول بعد العطلة الطويلة لعيد الأضحى.
وهبط مؤشر السوق الأول 0.49%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، والسوق الرئيسية 0.39% والسوق العامة 0.47%.
مادة اعلانية
وبلغت قيمة التداولات 45.9 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 123 مليون سهم.
وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.5%، وبنك الكويت الوطني 0.09% والبنك الأهلي المتحد 1.1% وأجيليتي للمخازن العمومية 0.9%.
بينما ارتفع سهم زين للاتصالات المتنقلة 0.2% وسهم الاستثمارات الوطني 2.1% وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 1.6%.
اقرأ أيضاً
-
الإمارات تعلن استثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية في الهندبهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط اقتصاد
-
الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو والين لأدنى المستويات في عقدينيقترب من التعادل مجدداً مع اليورو أسواق المال
-
لهذه الأسباب.. التضخم يخرج عن قدرة الفيدرالي الأميركيلم نصل إلى القاع بعد لا سيما بالأسواق الأوروبية والأميركية قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية