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في أول يوم تداول بعد عطلة العيد.. بورصة الكويت تغلق على تراجع 

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بورصة الكويت
بورصة الكويت

في أول يوم تداول بعد عطلة العيد.. بورصة الكويت تغلق على تراجع

قيمة التداولات بلغت 45.9 مليون دينار

الكويت - رويترز

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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت على تراجع، اليوم الخميس، في أول يوم للتداول بعد العطلة الطويلة لعيد الأضحى.

وهبط مؤشر السوق الأول 0.49%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة ضئيلة بلغت 0.01%، والسوق الرئيسية 0.39% والسوق العامة 0.47%.

وبلغت قيمة التداولات 45.9 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 123 مليون سهم.

وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.5%، وبنك الكويت الوطني 0.09% والبنك الأهلي المتحد 1.1% وأجيليتي للمخازن العمومية 0.9%.

بينما ارتفع سهم زين للاتصالات المتنقلة 0.2% وسهم الاستثمارات الوطني 2.1% وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 1.6%.

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