.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على انخفاض مع ارتفاع التضخم

  • الخط
وول ستريت مناسبة
وول ستريت
وول ستريت

"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على انخفاض مع ارتفاع التضخم

بعد تذبذب خلال معظم جلسة الأربعاء

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أغلق المؤشر ستاندر آند بورز 500 منخفضا أمس الأربعاء، بعد تذبذب خلال معظم الجلسة، بينما كان المستثمرون يتلقون بيانات التضخم الأميركية بأعلى من المتوقع، مما أثار مخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الرئيسية بما يصل إلى 100 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر.

لكن جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، ارتفعت من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في وقت مبكر من اليوم.

وبحسب البيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندر آند بورز 500 بواقع 17.7 نقطة أو 0.46% ليغلق عند 3801.10 نقطة.

تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وسط مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود اقتصاد اقتصاد أميركا تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وسط مخاوف من زيادة خطر حدوث ركود

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 18.87 نقطة أو 0.17% ليصل إلى 11245.86 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 214.73 نقطة أو 0.69% إلى 30766.60 نقطة.

وكانت وزارة العمل الأميركية، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن التضخم قفز في الـ12 شهرا حتى يونيو، إلى 9.1%.

وكان هذا أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبع ارتفاعًا بنسبة 8.6% في مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0% في مايو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة رملية تضرب مأرب وتسبب أضرارا في مخيمات النازحين باليمن عاصفة رملية تضرب مأرب وتسبب أضرارا في مخيمات النازحين باليمن
اكتشف المزيد