"ستاندرد آند بورز 500" يغلق على انخفاض مع ارتفاع التضخم

أغلق المؤشر ستاندر آند بورز 500 منخفضا أمس الأربعاء، بعد تذبذب خلال معظم الجلسة، بينما كان المستثمرون يتلقون بيانات التضخم الأميركية بأعلى من المتوقع، مما أثار مخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الرئيسية بما يصل إلى 100 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر.

لكن جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة، ارتفعت من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في وقت مبكر من اليوم.

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وبحسب البيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندر آند بورز 500 بواقع 17.7 نقطة أو 0.46% ليغلق عند 3801.10 نقطة.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 18.87 نقطة أو 0.17% ليصل إلى 11245.86 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 214.73 نقطة أو 0.69% إلى 30766.60 نقطة.

وكانت وزارة العمل الأميركية، أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن التضخم قفز في الـ12 شهرا حتى يونيو، إلى 9.1%.

وكان هذا أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 1981، وتبع ارتفاعًا بنسبة 8.6% في مايو.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0% في مايو.