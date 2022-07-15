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الأسهم الأوروبية ترتد عن جلستين من الخسائر

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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتد عن جلستين من الخسائر

"ستوكس 600" ارتفع 0.1% بعد انخفاضه 2.6% في الجلستين الماضيتين

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتتعافى من هبوط على مدى يومين، مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، والاضطرابات السياسية في إيطاليا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بعد أن انخفض بنسبة 2.6% في الجلستين الماضيتين، إذ كان المستثمرون قلقين من أن يدفع التضخم الأميركي الحاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى رفع أسعار الفائدة رفعا أكبر من المتوقع، بمقدار 100 نقطة أساس، في وقت لاحق من الشهر.

لكن قول اثنين من صانعي السياسة الأكثر تشددا في المجلس، الليلة الماضية، إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، هدأت المخاوف، وفقا لـ"رويترز".

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ويؤدي تشديد السياسة الصارم من قبل البنوك المركزية الرئيسية إلى إثارة قلق المستثمرين حيال ركود محتمل.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث تمت الإشارة إلى أنه سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس، وهو الأول منذ أكثر من عقد.

وتخلف البنك المركزي الأوروبي عن معظم أقرانه في رفع أسعار الفائدة، لكن مع صعود التضخم إلى مستويات قياسية وتوقع تفاقمه بسبب خلاف على الطاقة مع روسيا، تبحث الأسواق عن تلميحات بشأن حجم الارتفاعات المستقبلية.

واستقر مؤشر البورصة الإيطالية عند 0.1%، بعد أن هبط 3.4% مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020 أمس الخميس، عندما استقال رئيس الوزراء ماريو دراجي، بعد أن رفضت حركة خمس نجوم، أحد أعضاء الائتلاف، دعمه في تصويت على الثقة في خطته لمكافحة ارتفاع الأسعار.

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