"نيكاي" يرتفع لليوم الثالث.. ومخاوف التباطؤ الاقتصادي تحد من المكاسب 

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، بعد عمليات تداول ضعيفة، بقيادة مكاسب لشركتي فاست ريتيلنغ المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس، و"نينتندو" صانعة ألعاب الفيديو، في حين حدت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من المكاسب.

وأغلق "نيكاي" مرتفعا 0.54% عند 26788.47 نقطة بعد تأرجحه معظم الجلسة، فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03%.

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وأنهى المؤشر نيكاي الأسبوع بارتفاع 1.02%، بينما ارتفع توبكس 0.27%.

وصعدت العقود الآجلة على مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.86% قبل فتح الأسواق في أوروبا، في حين ارتفعت العقود الآجلة على المؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.39%.

وكان التداول هادئا قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، مع إغلاق الأسواق يوم الاثنين لعطلة رسمية.

ولم تؤثر بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أصدرتها الصين، والتي جاءت دون التوقعات، على التداول في اليابان على ما يبدو.

وينصب التركيز الآن على تقرير مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. وقال بعض المشاركين في السوق إن أسعار الأسهم من المرجح أن تتأثر سلبا إذا أشارت البيانات إلى آثار سلبية للتضخم.

وكان سهم شركة فاست ريتيلنغ الأفضل أداء على المؤشر نيكاي، إذ صعد 8.70% بعد توقعات بزيادة أرباح العام بأكمله.

وارتفع سهم شركة نينتندو 3.16% مع خططها للاستحواذ على ستوديو للرسوم متحركة.

وصعدت أسهم شركات المرافق، بعد أن قال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، إنه يريد تشغيل تسعة مفاعلات للطاقة النووية بحلول الشتاء، ارتفاعا من خمسة في الوقت الحالي.