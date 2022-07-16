منصة لـNFTs تستغني عن 20% من موظفيها بسبب تقلبات السوق

قالت منصة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال "OpenSea"، إنها ستقوم بتخفيض القوى العاملة لديها بنحو 20%، مع تراجع أداء سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المنصة في بيان، أنه سيتم تسريح بعض الموظفين نتيجة مزيج من هبوط سوق العملات المشفرة وعدم استقرار الاقتصاد الكلي الأوسع.

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وتعد "أوبن سي" واحدة من أكبر أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال - NFTs- في العالم، حيث شهدت منذ إطلاقها في عام 2017 تعاملات تتجاوز 10 مليارات دولار.

وذكرت المنصة أنها "بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال حدوث ركود طويل الأمد"، موضحة أن التغييرات التي تجريها اليوم تضعها في وضع يسمح لها بالاستمرار لعائد سنوات في ظل سيناريوهات متشائمة.

وتعكس عمليات التسريح الحالة المزرية لسوق العملات المشفرة، التي انخفضت قيمتها المجمعة بأكثر من الثلثين مقارنةً بذروة العام الماضي.