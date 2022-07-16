.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منصة لـNFTs تستغني عن 20% من موظفيها بسبب تقلبات السوق

  • الخط
NFT
NFT
عملات مشفرة

منصة لـNFTs تستغني عن 20% من موظفيها بسبب تقلبات السوق

المنصة هي واحدة من أكبر أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت منصة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال "OpenSea"، إنها ستقوم بتخفيض القوى العاملة لديها بنحو 20%، مع تراجع أداء سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المنصة في بيان، أنه سيتم تسريح بعض الموظفين نتيجة مزيج من هبوط سوق العملات المشفرة وعدم استقرار الاقتصاد الكلي الأوسع.

وتعد "أوبن سي" واحدة من أكبر أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال - NFTs- في العالم، حيث شهدت منذ إطلاقها في عام 2017 تعاملات تتجاوز 10 مليارات دولار.

"ميتا" تخطط لإضافة العملات المشفرة ورموز NFTs لمنصاتها الأسواق سوشيال عملات مشفرة "ميتا" تخطط لإضافة العملات المشفرة ورموز NFTs لمنصاتها

وذكرت المنصة أنها "بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال حدوث ركود طويل الأمد"، موضحة أن التغييرات التي تجريها اليوم تضعها في وضع يسمح لها بالاستمرار لعائد سنوات في ظل سيناريوهات متشائمة.

وتعكس عمليات التسريح الحالة المزرية لسوق العملات المشفرة، التي انخفضت قيمتها المجمعة بأكثر من الثلثين مقارنةً بذروة العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟ ماذا ينتظر العالم من القمة السعودية الأميركية في جدة؟
اكتشف المزيد