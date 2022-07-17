إدراج وتداول أسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي غدا

قالت شركة "تعاونية الاتحاد" الإماراتية إنه تم تحديد السعر المرجعي لسهمها عند 3.9 درهم بعد تجزئة السهم بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في التعاونية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه).

ويأتي ذلك تمهيداً لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي يوم غدا الاثنين، 18 يوليو، لتصبح بذلك أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات يتم إدراجها.

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وسيتم تحديد سعر الافتتاح بناء على طلبات الشراء وعروض البيع خلال جلسة ما قبل افتتاح التداول في اليوم الأول للإدراج، علماً أنه لن يتم تطبيق أي حدود سعرية لارتفاع أو انخفاض سهم تعاونية الاتحاد في اليوم الأول للإدراج، على أن يتم تطبيقها ابتداء من اليوم الثاني.

ويُمكن لأعضاء تعاونية الاتحاد التداول على أسهمها من خلال شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق دبي المالي بعد نقل أسهمهم إلى حساب التداول لدى الوسيط من خلال تطبيق سوق دبي المالي، أو عن طريق الوسيط ذاته.