اكتتاب "نقي للمياه".. تحديد النطاق السعري بين 65- 69 ريالا للسهم

أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" نيابة عن شركة نقي للمياه "نقي"، بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي للشركة عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وقالت "نقي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 65 ريالا سعوديا و69 ريالا سعوديا للسهم الواحد "النطاق السعري".

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وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة تبدأ يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 وتنتهي يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022.

تتمثل عملية الطرح العام الأولي بطرح 6 ملايين سهم عادي من أسهم الشركة وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل مساهمي الشركة الحاليين.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو مليون سهم عادي.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 6 ملايين أسهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي 600 ألف سهم، وهو ما يمثل 10% من أسهم الطرح، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.4 مليون سهم طرح كحد أدنى بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.